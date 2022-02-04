機場捷運泰山站(A5)的北側新設出入口工程，目前如火如荼進行中，預計近日就能完工。新北市捷運局表示，經過驗收、點交後，6月就能啟用，屆時民眾要進出車站，除了原本的南側出入口外，還能多一個選擇，不須再穿越25公尺寬的新北大道，旅客通行將會更便捷、安全。

新北市捷運局表示，現有車站出入口位於新北大道南側，民眾若從車站北側進站，則需穿越25公尺長的新北大道。

捷運局表示，從民眾的安全、無障礙運輸及高齡化社會需求等面向通盤考量後，認為在機捷泰山站北側新增出入口確有其需求與迫切性，因此選定新北大道四段及泰林路二段路口用地增設北側出入口。

捷運局指出，工程站體採鋼結構設計，每樓層挑高7公尺，共3層樓高，以連接空橋方式橫跨台1線高架橋進入既有捷運車站，2月份完工後即展開驗收及點移交作業。

捷運局表示，屆時配合新莊、泰山塭仔圳市地重劃都市計畫，期望提供未來重劃地區開發完成大眾運輸與轉乘服務，以健全新莊、泰山地區都市機能進而促進地方繁榮。