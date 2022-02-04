金針菇放冰箱竟然詭異長大！一名網友分享被保鮮膜包住的金針菇，被遺忘在冰箱兩周後，竟然蓬勃向上生長，強韌生命力險些衝破保鮮膜的「封印」，驚人畫面引發網友討論，也讓原PO好奇「金針菇長大還能吃嗎？」對此，林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海解釋，這是因為冰箱溫度剛好適合金針菇成長，長大後仍能吃，但要洗淨並煮熟，以免微生物感染。

一名男網友近日在Dcard上發文分享，用保鮮膜包住金針菇以後，就放到冰箱裡面保存，但沒想到的是冰了兩周以後金針菇竟然就自己長大了。從照片中可見，金針菇強韌的生命力顯然無法被保鮮膜封印，只見它不斷向上生長，本體多到捲成一團。原PO驚訝之餘，也很好奇這樣的金針菇還可以吃嗎？

驚人畫面引發網友討論，「之前買過上面用保鮮膜裝著的，也是長到撐破保鮮膜，我自己是不敢再吃啦」、「沒聽過see you tomorrow（英文：明天見）嗎」、「不要發霉或酸臭有異味應該都可以吃」、「這樣如果吃掉金針菇，但便秘嚴重的話，會不會在肚裡繼續長」、「是不是留著一小撮放冰箱，就可以一直有金針菇吃」。

對此，林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海先前曾解釋過，冰箱的溫度剛好適合金針菇生長，加上多數金針菇都是帶根包裝，因此上面留有土壤中的有機物，放冰箱後的確可能繼續生長，原則上金針菇長大後還是可以吃，不致對健康造成影響，但要記得洗乾淨以後煮熟吃，生吃的話可能有微生物感染的疑慮。