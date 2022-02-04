常有民眾在不知情的狀況下連續交通違規遭舉發，日後收到多張罰單，台北市警察局提醒民眾．可至交通大隊官網申辦「交通違規簡訊服務系統」，即時提醒用路人避免再次違規，別讓荷包失血。

民眾登錄交通違規簡訊服務措施後，一旦違規超速、闖紅燈或被檢舉，民眾可在最短時間內收到簡訊通知，也可在線上查詢違規照片。

根據警局統計至去年底，受理民眾登錄交通違規簡訊服務措施會員合計5萬391人次、6萬822車次，簡訊發送提醒通知逕舉案件6萬9572件，申請查詢違規照片計6萬4202件。

交大執法組長黃孝勳指出，登記使用民眾大多反映服務確實能在短時間內知道自己因交通違規遭檢舉，可以即時改正違規行為，避免再次受罰。

他表示，近年民眾檢舉案件數量逐年攀升，其中以違規停車為大宗，此類案件仍需警方人力審核是否符合違規要件，經確認無誤後才會製單及寄送，而罰單送達期間可能重複違規又遭檢舉，導致在日後同時收到多張罰單，藉由建置「交通違規即時簡訊服務系統」及違規照片查詢，讓車主盡速收到通知，及早知道交通違規不會再犯。

警方呼籲，民眾可至交大官網申辦交通違規簡訊服務系統服務，便民措施用意在告知用路人即時導正違規行為，但是否確定舉發，則以實際收受舉發通知單為主，同時再次提醒用路人務必遵守道路交通規則，以維護交通安全，避免荷包失血。