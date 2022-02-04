豐原花之道採用「小而美」的手法呈現自然式花園，重新塑造在地傳情告白經典場景。(台中市政府提供)

台中市政府建設局參加「2021第九屆台灣景觀大獎」，在170餘件參賽作品中，以黎新公園及豐原花之道心鎖橋，榮獲景觀大賞「環境設施類」與「特殊主題類」兩項佳作！透過公園綠地、廣場、園道的景觀創新與環境再造，展現台中城市景觀界的專業實力，民眾春節可前往景點踏青。

建設局長陳大田說，為表揚國內傑出優秀的景觀作品，提升各界對於景觀環境的重視並認識景觀專業，由中華民國景觀學會舉辦「台灣景觀大獎」，感謝評審青睞，讓建設局此次以「水綠共生，大地學堂水黎新-南屯黎新公園」及「花心綠意自然式花園-台中花之道（豐原段）」歷經兩階段評選後，從170餘件參賽作品中脫穎而出，肯定中市府在城市景觀的付出。

陳大田表示，黎新公園位於台中市南屯都會區，在水環境教育中扮演重要角色，因基地緊鄰黎明水資源回收中心、李科永紀念圖書分館等據點，工程規畫將早期處理黎明社區的汙水處理廠納入公園景觀再造，透過逕流分攤、出流管制，畫設滯洪及保水設施，喚起地方水資源的歷史意義。

陳大田指出，黎新公園且以「水綠共生」為發想，並導入台中美樂地計畫精神，形塑環境共好的正面效益，強化都市治水減洪功能，建構安全、韌性及永續的都市防災公園；更納入環境教育機制，邀請在地社區、親子、校園師生共同參與，讓公園與地方建立夥伴關係，達到永續發展。

陳大田說，為營造自然式景觀花園，推動「台中花之道」計畫，利用道路零星土地形塑城市小花園，此次獲獎的作品即為台中市首處示範點－豐原花之道心鎖橋，位於豐原火車站旁明仁街與東北街交叉處，全區利用多年生植栽、季節蒔花創造豐富七彩景緻，結合綠空廊道成為遊憩新亮點，同時運用植栽高低互異營造層次感，賞景過程也能感受景觀環境的自然演替。

建設局強調，有別於以往公園的景觀設計，花之道採用「小而美」的手法呈現自然式花園，且因地制宜搭配豐原心鎖橋故事，設置愛心裝置藝術於園道前段、設置可掛式的心鎖橋祈福裝置，重新塑造在地傳情告白經典場景。市長盧秀燕要讓「台中處處有花園」，實踐宜居城市的幸福願景。