桃園區金旺發投注站業者，初一時1名30多歲過路客刮中2000萬大獎。(賴佑維攝)

桃園市龍潭區日前刮出刮刮樂「2000萬超級紅包」頭獎2000萬，第2個頭獎也在桃園刮出。桃園區金旺發投注站業者說，初一時1名30多歲過路客買了5、6000元刮刮樂，當時她還說「中大獎要給我們打廣告！」沒想到真刮中最大獎。

位於龍壽街的金旺發投注站業者說，中獎的是30多歲年輕人，每年春節都會買5、6000元不等。今年大年初一下午時，跟著長輩、家人一起來買刮刮樂，也是買差不多金額。業者回憶，當時還說祝福客人，若「中大獎要給我們打廣告！」客人也答允說好。

沒想到該客人買完刮刮樂當天晚上，就拿著彩券走進店裡且冷靜地說「我中獎了」。業者說，因為態度實在太冷靜，原本以為是刮中200萬或者100萬的2獎、3獎。沒想到仔細一看，竟然是刮中2000萬大獎，「光是數0就數了好久！」

業者又說，從2013年開始營業，因附近的土地公很靈驗，尤其年節期間，經常前往拜拜，希望客人可以中大獎，沒想到前幾天刮中10萬元的虎來旺刮刮樂後，竟開出2000萬大獎。記者詢問有沒有紅包，業者則說，光是開出大獎就帶來不少生意，2000元刮刮樂更是銷售一空，感謝客人分享他的好運氣。