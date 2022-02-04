國民黨台北市議員羅智強近期常在臉書，分享自己兒時往事。羅3日回憶，他的父母雖然日子過得辛苦，卻凡事以孩子為優先，所謂的「苦日子」卻也讓孩子們都吃飽穿暖，尤其他在碼頭當裝卸工人的父親雨中的背影，至今刻在他心頭無法忘卻，讓他不禁想起文學家朱自清的著名散文《背影》。

羅智強3日在臉書發表《父親的雨中背影》一文，內文指出，父母親在他小學四年級時，用好不容易存起來的積蓄，在基隆的烏橋頭附近買了一間20多坪大的新公寓，一家人便從基隆流籠頭的平房搬到了烏橋頭的公寓。

羅智強表示，在碼頭當裝卸工人的父親如果剛好排班在下午，下工時就會騎摩托車到他就讀的中山國小校門口接他回家；有一天放學時，天空飄著細雨、天色昏暗，他一出校門準備下階梯時，看到一個手上拎著碼頭工人膠盔、背對著他的中年人，這人不僅工作服上沾滿了汙黑的粉屑，頭髮也被雨水打濕，步伐更看起來疲憊不堪，讓他竟一時認不出這是他的父親。

對此，羅智強坦言，每當在童年記憶裡搜尋父親的模樣，那一幕細雨中的父親背影，就會浮上心頭；那背影太過鮮明，鮮明到，讓他幾乎記不起父親年輕時的其他模樣。這一幕也讓他讀起朱自清的《背影》，心頭總會被勾起共鳴，總會讓他想起，那個在雨中等他，在校門轉身的父親。