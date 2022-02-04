模範夫妻檔陶晶瑩（陶子）和李李仁在上個月創業推出麻辣燙，一開幕就吸引大批人潮要嘗鮮，近期適逢春節連續假期，麻辣燙生意依舊好到嚇嚇叫，陶晶瑩就向媒體透露，店裡營業狀況穩定，過年期間的生意還比開幕第一周成長一倍，而這兩周營業額就創下50萬。

陶晶瑩、李李仁斜槓當餐飲老闆，麻辣燙店面在上個月進駐百貨公司美食街，一開幕就吸引大批人潮，隨著麻辣燙開幕即將滿月，根據《三立新聞網》報導，陶晶瑩表示，店裡生意穩定，不只已打平開銷，整體營運也都步上軌道，過年期間的生意甚至比開幕第一周成長一倍，這兩周營業額就創下50萬。

由於麻辣燙在開幕初期，陶晶瑩遭消費者留言反應，餐點被漏掉、麵沒煮熟等等，陶晶瑩除了第一時間就親上火線解釋並道歉，同時，陶晶瑩也提到，她有請店長整理被服務不周的客人名單，要做後續的處理和補償。

親力親為的陶晶瑩會親自巡店，開直播宣傳自家美食，而陶晶瑩除了當餐飲老闆外，她也在去年成立「陶選物」購物網站，讓陶晶瑩多了電商老闆的身分，不過，陶晶瑩也沒忘老本行，除了有電視、網路節目在洽談，唱片也在籌備中，而陶晶瑩的小巨蛋演唱會則因疫情延期到7月30日舉辦。