北市男子阿國（化名）在賭場打麻將輸錢，陸續簽下5張本票共計1260萬元，被債主請法院強制執行。阿國提告主張「賭債非債」，本票債權不存在。審理前間，多名牌友也出面作證阿國所簽本票是賭債，有人說自己輸了7000萬元，還有人驚曝自己在該賭場輸了2億元。法院審理後，認定「賭債非債」，判阿國勝訴，免付1260萬元。可上訴。

據ETtoday新聞雲報導，阿國主張，他在阿全（化名）開設的賭場賭博數十年，若有欠賭債，就被要求簽本票，多年來簽下5張本票，金額達1260萬1200元。但依民法規定，賭博是法令禁止的行為，主張「賭債非債」，本票的債權不存在。

阿全在法院審理期間過世，其繼承人承受訴訟，主張阿全只是提供場所，供友人打牌娛樂；阿全本人沒有擔任莊家或與阿國對賭，阿國所簽本票是他輸錢給其他人時，向阿全借錢還款所簽下，因此1260萬元是借款不是賭債，要求法官駁回阿國之訴。

法官審理期間傳喚多名牌友作證，有人證稱阿全開設的賭場很多桌，不只麻將，也有玩大老二、十三張、天九等；還說自己多年來輸了7千多萬元，痛恨自己輸那麼多錢。

另一名牌友則說，去該賭場的人都會帶空白支票，沒有支票就開本票，更說自己與阿國都在該賭場玩了30幾年，自己輸了將近2億元。

法官審理後，認定阿國所簽的本票為賭債，而依據《最高法院44年台上字第421號民事判例》：「賭博為法令禁止之行為，其因該行為所生債之關係原無請求權之可言，除有特別情形外，縱使經雙方同意以清償此項債務之方法而變更為負擔其他新債務時，亦屬脫法行為不能因之而取得請求權。」，判阿國勝訴，該本票債權不存在。可上訴。