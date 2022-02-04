谷愛凌被看好能在北京冬奧奪牌。（美聯社資料照）

滑雪女將谷愛凌（Eileen Gu）此次代表中國大陸出賽北京冬奧，她肩負著地主觀眾的期待，同時她的轉籍風波也引來一些美國媒體的質疑。美媒《紐約郵報》引述美國前金牌滑雪女將荷戴克（Jen Hudak）的看法，她認為谷愛凌應該代表美國出賽。

荷戴克說：「我沒資格評斷，但是Eileen來自加州（舊金山）而不是中國，她的決定看起來有些投機。她能夠成為現在這樣的運動員是因為她在美國長大，她擁有頂級的訓練場地和教練，身為一個女性，她在中國應該得不到這樣的條件。我認為她若在中國長大就無法成為這樣的滑雪運動員。這讓我很難過，很希望她可以把獎牌帶給美國。」

谷愛凌的美國父親比較低調，促使她轉籍的是華人母親谷燕。其實谷燕起初並沒要讓谷愛凌成為職業運動員，直到她去學習滑雪之後才發掘她的驚人天賦。荷戴克指出，一般運動員放棄代表美國是因為選不上國家隊，但是谷愛凌是美國頂尖選手，她在冬奧參加大跳台、U型半管、坡面障礙技巧，荷戴克認為她3個項目都能奪牌。

現年18歲的谷愛凌能說流利的普通話，她在美國SAT學測考了1580分（滿分1600）準備就讀史丹佛大學，此外她還是個長跑好手。谷愛凌至今在大陸擁有20多項代言，一位美國滑雪學校的校長Mike Hanley斷言：「她成為一個經濟大國的明星，她未來可能是中國版的東尼霍克（Tony Hawk，美國極限滑板傳奇人物）。」