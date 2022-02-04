有網友在臉書「爆料公社」發文表示，南港有一名國中少女長期遭母親及繼父家暴，甚至過年期間還被拳打腳踢，曾致電民進黨立委高嘉瑜請求協助，但高的助理卻稱只能走家暴處理，就沒有後續。對此，高嘉瑜辦公室今發出聲明表示，此案過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，高嘉瑜辦公室會持續協助，也會繼續關心。

高嘉瑜辦公室指出，1月7日接獲陳情，一名國中少女因與家人關係不睦而離家，隨即積極與台北市社會局及社區住戶們聯繫、溝通並關心，並於1月12日再度跟社會局了解進度及狀況，1月13日再次確認社會局有從社福中心轉至家暴防治中心處理，全案進入家暴程序。

高嘉瑜表示，此案進入家暴程序後會依照SOP由家防中心及專業社工評估是否需要緊急安置，剛才她再跟家暴中心聯絡，1月13日起多次家訪，也在1月26日由社福中心發送年節物資，據了解昨天少女因夜歸問題，再次與家人發生爭執並遭到施暴，今早已在做完PCR檢測後緊急安置。

高嘉瑜說，因爲過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，嘉瑜辦公室會持續協助，也會繼續關心，大家辛苦了。

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