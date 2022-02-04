有句俗話「冬至烏過年酥」，意思是若冬至天氣差，除夕就有好天氣。中央氣象局長鄭明典去年底神預言，準確預測今年除夕天氣佳；不料大年初一開始，北部冬雨連下4天，到了年初四還在發大雨特報，又濕又冷。

去年冬至是12月21日，鄭明典分享他小時候聽來的「冬至烏過年酥」，而當天確實陰雨綿綿，也讓人對今年春節充滿期待。到了小年夜（1月30日）雲層仍偏多，「局長講認真的嗎」，沒想到除夕大放晴，全台暖陽拜年，讓網友超佩服鄭明典的江湖經驗。

農曆春節長達9天，今年北雨南晴，民眾出遊全往中南部移動。（陳信翰攝）

結果天氣就好那麼一天，初一起鋒面通過、水氣移入，整個北台灣又濕又冷，雨區甚至擴大至桃、竹一帶，宜蘭天氣也不穩定。這場雨在初二、初三未見緩和，到了初四還在下，氣象局針對北北基發布大雨特報。

網友自嘲，氣候變遷下，連老一輩的「冬至烏過年酥」都不管用了；又或者這裡的過年，其實指的是除夕。中南部網友則力挺鄭明典，過年期間太陽露臉，不會太熱也不會太冷，天氣相當宜人，「局長預言有準」。

好消息是這波水氣逐漸減弱，初七（2月7日）上班前可望恢復乾冷，接下來天氣變化快，典型的春季「變臉秀」，即將登場。