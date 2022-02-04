高姓男子遭物流公司董事會決議解除總經理職務後，竟趁公司筆電尚未回收，私自登入資料庫新增兩個詭異管理員帳號還修改日誌，遭公司發現提告。高雄地院認為高男辯稱筆電自動登入的供詞不合理，無法解釋入侵原因，依妨害電腦使用罪判6月，可易科罰金及上訴。

高男2016年12月起在小港區某家物流公司擔任總經理，2019年5月17日遭公司董事會決議、公告解職後，於該年5月底至6月中旬期間，利用電腦管理者帳號、密碼，登入公司伺服器的管理系統及電子信箱20餘次。公司查出，高男私自新增兩個F開頭的管理員帳號還修改日誌，企圖掩飾犯行，動機啟人疑竇，公司資訊人員發現後立刻報警處理。

員警接獲報案後，報請檢察官同意，申請法院核發調取票，向中華電信調閱網路資料，發現入侵公司資料庫的IP來自高男太太申請的網路，循線逮人。

高男辯稱，董事會解僱他並不合法，他認為自己應該是該年6月6日退勞保之後才算解職，解職前、透過公司配發的筆電登入資料庫，處理公司業務並無不法。高男強調，公司配發的筆電一開機就會自動登入電子信箱，不記得5月中旬後有登入過，絕對沒有私自新增管理員，有可能是駭客所為。

法官當庭要高男打開公司電腦勘驗，發現根本已經無法正常開機，且「新增管理員」與「修改日誌」的動作並非電腦自動登入系統就能辦到。法官認為，高男遭公司公告解職後、依法就不再是總經理，不得使用公司電腦，案發後高男說詞明顯反覆、無悔意也沒有和解誠意，審酌他偽造文書前科、目前仍在緩刑期中，依妨害電腦使用罪判6月，可易科罰金，全案仍可上訴。