過年對很多人來說，是充滿歡樂氣氛的大節日，但對女星郁方來說，卻是童年時期一道揮之不去的陰影，尤其是除夕夜，日前她在臉書po文吐露這個故事，表示小時候在這時候才能買新衣，某次卻因拒絕母親挑選的新衣而挨打，這件事最終成了永久的陰霾，「要靠一生去修補」。

郁方在臉書po文，表示除夕這天對她來說是一道童年陰影，吐露原生家庭有5個小孩，爸爸在外浪流連，是母親辛苦拉拔他們長大，也因為經濟關係，要到除夕夜母親攢夠了錢，才有機會讓孩子們買新衣服，平常都是排行小的接大的衣服，「我穿姐姐剩下的，弟弟妹妹穿我剩下的，記得有次過年，弟弟還穿著我的女生皮鞋」。

也因為如此，一年一度買新衣服的時候，是郁方最期待又開心的事情，但某一年，她照慣例跟母親逛街挑新衣，「我看上又喜歡的衣服是蒙古服裝，頭上帶個小帽子還有流蘇，袖子寬寬大大的很像古裝劇」，但媽媽覺得不實穿，堅決不買，後來逛了整條夜市，逛到要打烊了，還無法挑到母女都滿意的服裝，「最終媽媽挑了一件土黃色的毛衣，問我說這一件好不好？！我只好勉為其難地點點頭」。

接著在大年初一早上，一家人都換上了新衣服，「只有我留著淚看著這件土黃色的毛衣堅決不肯穿，這自然是要挨一頓打」，郁方嘆外界都說童年陰影要靠一生去修補，因此她不要跟母親一樣，她下定決心要尊重孩子的意願，讓他們選自己喜歡的衣服，但現在情況又不如她預期，孩子們竟然說穿什麼都可以，「媽媽你決定就好！！什麼啦！」，只有郁方在乎這件事，並喊話「我愛美服美服愛我，不在最好的年紀穿上最美的衣服，要等到七老八十才穿嗎？」。