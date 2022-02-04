警方在銀行勸說母女倆，不明的投資管道都暗藏假投資真詐騙的手法。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市一對林姓母女檔過年前和友人聊天，得知有投資管道可發財，母女倆二話不說，奔赴銀行鎖定一間澳洲銀行後，欲投資匯款2000美金、約台幣5.5萬元，行員直覺有異報警；警方趕抵勸說，母女倆原本不信，結果警方一查，指定匯款帳戶已被列為詐騙警示帳戶，讓母女倆乖乖打了退堂鼓！

三民二分局鼎金派出所警方年前接獲轄區銀行報案，指稱銀行內有一對母女欲將美金2000元匯款至澳洲的銀行，疑似遇到投資詐騙，請求警方到場協助。

警方抵達銀行後，趨前詢問年約62歲和35歲的林姓母女匯款原因，林女表示，因年關將近，欲在過年前投資一筆資金，和身邊朋友聊天後發現，有投資管道可賺錢，搜尋、了解相關投資資料後，才鎖定澳洲銀行，她和母親打算支付美金1000元作為投資之用。

警方當下勸阻林姓母女，很多投資管道都暗藏「假投資真詐財」的詐騙手法，錢匯了恐會血本無歸！母女倆仍半信半疑，警方於是和銀行專員查詢該投資管道指定匯款的帳戶，結果一查，發現已被列為詐騙警示帳戶，母女倆當場傻眼，乖乖打消匯款念頭，並感謝警方及行員勸說，保住他們的錢財。