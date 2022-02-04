不少人喜歡吃鍋，尤其天氣冷時，麻辣鍋更是首選，不過麻辣鍋較油膩，吃多恐會造成身體負擔，所以究竟該怎麼吃，才能吃進美食又能顧到健康。營養師劉怡里對此表示，吃鍋時可以搭配4類排油天王，除了有抗發炎的排毒效果，而且還有豐富膳食纖維能代謝油脂。

營養師劉怡里在節目《醫師好辣》指出，麻辣鍋的油脂過高，多吃容易造成身體負擔，因此吃麻辣鍋時可搭配4種排油食物，第一是「辛香料」，例如蔥薑蒜，具有抗發炎的排毒效果，另外是金針菇及黑木耳，這2種食物的膳食纖維含量高，甚至比其他蔬菜多出3倍以上，能夠幫助油脂代謝。

最後一種是飲品「無糖綠茶」，營養師劉怡里提到，不少人吃麻辣鍋時，喜歡搭配汽水、奶茶等有糖飲品，建議民眾可以換成「無糖綠茶」，有助體內脂肪分解。除了靠食物降低油脂外，民眾吃完麻辣鍋後最好別坐著不動，至少得步行20分鐘以上，才可達到燃燒脂肪的效果。

劉怡里提醒，吃鍋時也要注意進食順序，她曾有一名病患非常愛吃麻辣鍋，一週甚至吃到3次以上，而且用餐時經常冷熱食物輪流吃，豈料吃到一半，他就因腸胃不適跑廁所拉肚子，但仍未意識到事情的嚴重性，吃完後才驚覺不對勁，由於飲食過於刺激導致胃出血，他最終進醫院接受治療，因此民眾若想吃麻辣鍋，應要冷熱食物分階段享用，熱的先吃完後休息數分鐘再吃冰的，千萬不要混著吃，容易對胃部造成負擔。