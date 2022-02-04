英國首相強生（Boris Johnson）深陷一系列危及職位的醜聞，在他試圖重整政府之際，他最親密的4名幕僚今天相繼請辭，讓他的政府經歷動盪的一天。

路透社報導，強生位於唐寧街的辦公室和官邸在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫封鎖期間接連舉辦有酒精助興的派對，消息一出引起公憤，強生的首相職位面臨日益嚴峻的危機。

若強生要繼續擔任首相，他所屬的保守黨（Conservative Party）內部已有憤怒的國會議員要求針對強生在唐寧街的運作進行徹底檢討，也有部分議員已要求強生下台。

強生的4名頭號心腹，即幕僚長羅森斐德（Dan Rosenfield）、首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）、公關主任陶艾爾（Jack Doyle）和政策負責人麥薩（Munira Mirza）今天全數辭職。部分保守黨國會議員表示，這看起來有點像是強生政府雜亂無章地重整。

據法新社報導，其中麥薩的離職與強生煽動性的言論有關；強生日前為了一名惡名昭彰的戀童癖患者，攻擊對手工黨（Labour Party）黨魁施凱爾（Keir Starmer）。

強生日前試圖將英國當局未能起訴資深電視主持人沙維爾（Jimmy Savile）一事與施凱爾扯上關係後，強生長期以來的盟友麥薩宣布辭職。

沙維爾已於2011年辭世，享壽84歲。沙維爾在世時被視為備受喜愛的主持人，但他辭世後，他是侵害數以百計孩童的連環虐待者的指控便一一浮現，然而沙維爾卻沒有面臨起訴。

強生1月31日在國會發表一項在極右派團體中盛傳的陰謀論，稱施凱爾2008年到2013年擔任英格蘭及威爾斯皇家檢察署檢察長時未能起訴沙維爾。

羅森斐德、雷諾茲和陶艾爾則與首相官邸的違規派對有直接關係；據說雷諾茲曾發出電子郵件要與會賓客「自備酒水」。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，陶艾爾離職時向同事們表示：「我本來就打算做2年。最近這幾週的紛擾對我的家庭生活造成可怕的影響。」

強生辦公室指出，羅森斐德和雷諾茲將暫時留任。

強生的高階團隊成員辭職是否能平息這場危機，仍有待觀察。