4名日本交流協會官員因車輛沒電受困南庄山區，向警方求救。（讀者提供／謝明俊苗栗報導）

4名日本交流協會官員一度受困南庄山區，由警方協助安全脫困。（讀者提供／謝明俊苗栗報導）

苗栗縣南庄鄉以幽靜的山林美景，成了國內最受歡迎的露營區，更吸引國內外旅客利用春節連假前來露營，4名日本交流協會年輕男女官員，日前結伴到南庄鄉蓬萊村大湳區1處露營場露營，結束下山時，卻發現租用轎車竟電量不足，無法啟動，轄區頭份警分局蓬萊所員警據報趕赴山區救援，協助接電發動車子脫困。

南庄鄉東河村、蓬萊村、南富村等村落被開發出許多美麗的露營區，尤其是蓬萊村因正位在加里山山麓，從加里山登山口周邊的大坪、二坪，以及隔鄰的大湳等山區，都有非常美的林地，經常吸引大批國內外旅客前來露營度假，一賞山林的靜謐。

一度因車輛沒電受困南庄山區的日本在台交流協會2男2女共4名官員，都是日本籍人士，分別在協會內擔任秘書等職務，4人因得知南庄鄉蓬萊村的山林秀美，特別利用春節連假期間，相約由台北共乘租用小轎車，一起前往蓬萊村大湳1處偏遠露營區度假。

4名日籍官員在山區過夜，隔天下午準備下山時，卻赫然發現租車電瓶電量不足，無法正常啟動，日籍官員1度打電話向租車公司求助，卻因連續假日連絡不上服務人員，加上位置太過偏遠，日籍官員靈機一動，打了110電話求助，轄區頭份警分局蓬萊所長林振民獲報後立即出動，開了20幾分鐘的山路才抵達日人所處位置。

蓬萊所轄內擁有多個旅遊觀光景點，每逢假日都有大批遊客進出，並且因都位處偏僻山區，蓬萊所因而成為許多遊客求助對象，因此，員警都會在車上備妥許多臨時救援工具，包括拖索、接電線等，以備不時之需。

林振民趕赴現場後，得知是電瓶電量不足，立即拿出接電線協助啟動車子，讓4名日籍官員員得以脫困駛離現場，4人1度因天雨影響及內急關係，在林振民領路下回到蓬萊所如廁，林振民並沖上1杯熱茶供日人祛寒，讓4名日籍官員再三感謝警方的熱心服務。