有一名網友今在社群平台發文表示，南港有一名國中女孩長期遭母親及繼父家暴，甚至過年期間還被拳打腳踢，曾致電綠委高嘉瑜和北市府相關單位請求協助，但卻沒有下文。對此，國民黨台北市議員游淑慧隨即在其po文底下留言，要提供相關協助，讓許多網友感動叫好，大讚感恩有游淑慧。

一名網友今（4日）凌晨在臉書「爆料公社」指出，自己是去年10月搬來台北市的南港區社會住宅的住戶，發現一位國中女孩每天都沒有晚餐吃，放了學也不能回家，都要快半夜了才能被繼父帶上樓，他有聯繫113請婦幼保護專線的社工關切這個女孩的狀況，但南港區社福中心的社工表示家長有監護權很難溝通，社工及學校老師也在跟家長協商教育孩子的方式，但是好像還是沒有太大的改變，後來自己又撥電話給高嘉瑜處理，但高的助理只說目前走家暴的案子處理，就沒有後續了。

網友留言。（圖片摘自爆料公社臉書）

該網友稱，這幾天過年自己一直很擔心這女孩過的不好，果不其然女孩就被媽媽及繼父拳打腳踢又拉頭撞牆的，並被關在廁所裡，好險女孩夠機靈偷跑出來。之後，女孩立刻聯絡學校老師來處理，目前送醫院急診驗傷，「請各位有能力的新聞媒體或是相關單位幫助妹妹一下好不好？我們其他住戶真的不知道該怎麼做比較好」？

此po文一出，立刻引起許多網友關心，游淑慧也隨即在文章下方留言會提供協助，網友也感謝游淑慧的幫助。而遭點名的高嘉瑜今也在臉書表示，此案過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，但她會持續協助，也會繼續關心。

網友留言。（圖片摘自爆料公社臉書）

網友留言。（圖片摘自爆料公社臉書）

另據《ETtoday新聞雲》今報導，台北市府表示，該女孩常因手機使用及晚歸問題，和父母發生衝突，目前女孩已經被保護安置，而父母後續將依法裁處親職教育。

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