美國總統拜登宣布伊斯蘭國（ISIS）首腦哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi）死訊

美國總統拜登周三即時監看突擊隊員降落敘利亞，突襲1幢3層樓建築，而這正是極端組織伊斯蘭國（ISIS）首腦哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi）和家人的住處。

據CNN新聞網3日報導，拜登焦慮地從白宮戰情室看到，1架美軍直升機在地面出了機械問題。不過，當他看到，孩子從建築的1樓出來，跑到安全的地方時，終於鬆了口氣。不久後，現場傳出震耳欲聾的爆炸聲，哈希米引爆了自殺炸彈背心，導致他和妻子與孩子血肉橫飛，當場斃命。

美國高層官員周四透露了拜登監看突襲行動的細節，他們說這次成功的行動剷除了恐怖分子首腦，但並未造成任何美國人傷亡。

這是拜登任內最高調的反恐行動，官員似乎想利用它來營造他果決的形象。就某些方面來說，這和前兩任總統在白宮內發號施令，全程即時監看剷除恐怖首腦行動的作法如出一轍。也就像那些任務般，白宮隨即善加利用。他們火速發布拜登沒穿西裝外套，在戰情室眼神堅定地看著特戰隊展開突襲行動。

然而，當拜登還是副總統時，卻反對冒險剷除蓋達（al Qaeda）組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）。但如今他入主白宮，卻同樣決定動用美國特種部隊，剷除ISIS首腦，而不是下令空襲。