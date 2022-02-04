南柱赫獻出海釣初體驗。東森提供

車太炫（右）與朴寶英。東森提供

由《兩天一夜》、《首爾鄉巴佬》製作人劉浩鎮打造，新型態韓國實境綜藝《偶然成為社長》本周日晚間11點將在東森戲劇台首播，邀車太鉉、趙寅成兩位韓流巨星下鄉開店，2人化身雜貨店老闆，展開為期10天的「社長生活」。

車太鉉當年以《兩天一夜2》跨足綜藝圈，主持經歷長達10年，與劉浩鎮合作多年默契極佳，新節目找來好友趙寅成搭檔，這也是他出道23年首次以綜藝咖登場，趙寅成說自己不排斥綜藝，也喜歡跟別人聊天，卻被車太鉉吐槽「他不是有趣的演員」。

一開始以為要錄製輕鬆的野餐，眼看攝影機數量與原先規劃不同，車太鉉擔心規模變大而感到不安，趙寅成笑說如果不設計特別的內容，可能會很無趣，製作單位順勢問會不會種田立刻引起抱怨，「冬天種什麼田」、「種田很難」，趙寅成則化身好奇寶寶不停問「要去漁村嗎」、「要去海裡捕些什麼」，讓車太鉉急忙出聲提醒「在綜藝節目不能亂說話，以免出口成真」。

製作單位選定雜貨店，是位處江原道華川郡的「原川商號」，也是間複合式小吃店，老闆不只幫忙煮泡麵，還會烤些下酒菜。雙帥代班期間除了為鎮內村民提供商品，也要定時為小店補貨，而且在中午與傍晚時段，更要親自下廚備餐，身為廚房擔當的趙寅成自謙廚藝只是勉強派得上用場，但對於拿手菜「明太子義大利麵」頗有自信。

鏡頭前，2人總是手忙腳亂，不知道東西放哪、賣多少錢，連刷卡也不會，只好先讓客人賒帳，車太鉉還把客人晾在一旁乾等被念「像你這樣賣東西，今天沒辦法做生意了」，只能頻頻向客人表示歉意。

趙寅成負責掌廚料理，但獨自下廚也令他手忙腳亂，不過看到滿座客人幸福吃著他的料理，感動說：「不覺得這畫面很美嗎？」為了不讓2個門外漢把雜貨店搞垮，他們透過演藝圈人脈，找來朴寶英、南柱赫、曹寶兒、尹施允、朴秉恩等大咖輪流當工讀生，為人煙稀少的小鎮增添星光，展現出多樣面貌。