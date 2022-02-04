北京冬季奧運將在今晚於鳥巢體育館開幕，何秉睿與黃郁婷（見圖）將擔任中華代表團掌旗官。（黃郁婷提供）

我國競速滑冰國手黃郁婷因身著大陸隊服引發爭議，她今晚將和男子滑雪選手何秉睿擔任北京冬奧開幕式掌旗官，對此，國民黨立委曾銘宗表示，對於年輕優秀選手，應給予更多期待與鼓勵，尊重與支持黃郁婷擔任掌旗官；國民黨立委林奕華也說，兩件事情應分開來看，尊重中華奧會的安排。

曾銘宗說，政治歸政治，體育歸體育，黃郁婷因身著大陸隊服引發爭議，這是無心之過，都能體諒，但希望她以後能更留意兩岸敏感議題，記取此此教訓，更加注意相關作為。

曾銘宗表示，此次讓黃郁婷擔任掌旗官，基於鼓勵年輕朋友立場，給予她更多期待，希望黃郁婷未來能更努力為國家在奧運、亞運等體育賽事做出更大貢獻，取得更好的成績，為國爭光，符合2300萬民眾的高度期待。

對於黃郁婷在北京冬奧開幕前，因穿著大陸隊服遭質疑不適合擔任開幕式掌旗官，林奕華認為，這是兩回事，黃郁婷的行為被認為不當引發民眾批評，但她代表台灣隊比賽，並不會因為這樣就會輸，尊重中華奧會的安排。

至於黃郁婷被爆出和父親兼教練黃錦龍擔任大陸滑輪品牌「滑啟」的形象代言人，被貼上「親中」標籤，曾銘宗指出，黃郁婷能有今天的地位，國家和其家庭都花很多心力與財力在栽培她，尤其運動選手能夠代言的黃金時間很短暫，接受大陸民間企業的品牌代言，假如純粹是商業行為且符合國內相關法規，應予以尊重。

林奕華則說，若只是對岸的國際品牌，除非政府有禁止代言，若沒有禁止代言，就不該把這個責任歸咎到選手身上。