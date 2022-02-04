定期定額買股票或ETF、基金是近年常見的投資理財方式，除了可以強迫儲蓄，也可以分散風險，具有積少成多的特性，不過，不少投資人都有個疑問，應該月初扣款？還是月底扣款？1個月31天扣款日應該設定哪一天報酬率最高？獲選為10大人氣財經YouTuber的摳摳以發行時間最長的ETF0050元大台灣50進行實測後發現，扣款日在20日、22日、23日、24日、25日、26日這6天，以年化報酬率6.93%並列第一名，最差的7日扣款，年化報酬率是6.88%，定期定額選哪天扣款真的沒差，重點是無論選哪一天都要能長期投資不停扣，靠長時間累積和複利效果，滾出豐厚報酬。

有超過15萬訂閱者的「懶錢包 Lazy Wallet」節目經常分享存錢、理財方法，對於定期定額投資到底應該選哪一天扣款，主持人摳摳表示，有人說不要在月底扣，因為會墊高淨值，有投信計算出每月22日扣款最賺錢，也有理專說一個月分3次扣比較平均。她指出，如果是半年、一年的短期投資，扣款日的影響會非常明顯，但如果記得定期定額金律，即堅持長期投資，下跌不停扣，只要時間拉得夠長，投入期數夠多，投資達5年、10年或以上，扣款日選哪一天，差異是微乎其微。

摳摳並以0050進行實測，情境一為定期定額1年共12期，從2020年9月1日至2021年8月31日進行回測、每月扣款1萬元，因為時間很短，股利再投入影響很大，因此未納入。結果發現，以月初前5天扣款表現最好，尤其是每月1日，報酬率高達15.26%，報酬率比較差的5天主要分布在月中，如果每個月固定在18日扣款，報酬率是12.72%，和1日差了2.54個百分點。摳摳表示，以定期定額的投資方法來看，1年的時間是非常短暫的，0050成立超過18年，隨便選1年區間跑測試，很可能會得到截然不同的答案。

情境二則是從2003年7月1日一路定期定額到2021年8月31日，每月扣款1萬元，共218期，領到的股利再投入創造複利。最終結果出爐，績效領先的扣款日集中在月底的20日、22日、23日、24日、25日、26日這6天，以年化報酬率6.93%並列第一名，績效墊底的日子則出現在上旬，最差的是選7日扣款，年化報酬率是6.88%。

如果仔細看績效最好和績效最差的扣款日，摳摳指出，經過18年的歲月，共投入218萬元，20日買到最多股數，領到最多股利，賺了超過516萬元，總報酬率236.97%，7日持有的股數和領到的股利比較少 但也賺了超過512萬元 報酬率是235.19%，比設在20日扣款少賺了1.78%、3萬8750元。

摳摳也表示，定期定額哪天扣款真的沒差，只要投資時間拉長，相信任何一天都是適合定期定額的好日子，與其煩惱哪一天扣款，不如選擇扣款方便的日子，例如發薪日、挑幸運數字、紀念日都很OK，重點是這一天要能讓你長期投資不停扣，確保持續參與市場，定期定額加全市場型、類大盤型ETF這樣的投資方法，雖然不會讓人一夕致富，但只要持之以恆，靠長時間累積和複利，依然可以滾出豐厚報酬。