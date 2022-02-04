35歲華視主播宋燕旻擁有E級好身材，曲線火辣但並不經常展露，早年她曾公開從60公斤成功甩肉瘦12公斤的超勵志過程；宋燕旻不但人美、工作認真，還擅長烘培，曾分享自己成功烤出低糖法式古典巧克力蛋糕。時逢虎年新春，宋燕旻昨(3)日初三穿一身紅拿紅包亮相，並難得大方秀出了V領美麗事業線；她還透露自己人生「解鎖成就」，拿到駕照13年第一次靠自己開車上路拜年，可靠程度足以跟「馬路三寶」說掰掰。

宋燕旻昨(3)日穿一身紅拿紅包亮相，並難得大方秀出V領美麗事業線，她寫道：「大年初三，新年持續快樂。我的年假第一天，開車載媽媽去太保找我乾媽拜年，拿到駕照13年了，第一次靠自己能力開車上路，旁邊的人還不需要心驚膽戰，金虎年解鎖了一項成就，感覺真是太棒了。大家新的一年有什麼目標嗎？」雖然初三有「睡到飽」習俗，但宋燕旻還是把握年假首日出門拜年，看來技術已足以跟「馬路三寶」說掰掰。

女神主播展露甜美笑容與火辣身材，瞬即征服所有網友粉絲，回覆道：「妳漂亮」、「雄偉主播誠意滿滿」、「在台北真的不需要開車（宋燕旻回：需要跟會不會是兩件事啊）」，同位網友說：「不過佩服13年第一次上路」，宋燕旻透露：「不是第一次上路，之前大概上路十次，副駕駛座的人得幫忙注意跟拉一下方向盤……最近上完上路的教練課，總算敢自己開車了。」

網友得悉有此「秘辛」，紛紛鼓勵她說：「我也是有了駕照10年後才解鎖，恭喜你」、「這項技能以後會很實用的喔」、「凡事都要小心謹慎⋯⋯安全第一」、「想被載」、「就算在台北，去某些地方還是開車方便多了」、「慢慢來，熟能生巧」，對她的美麗也是讚不絕口。

過去宋燕旻受訪，透露已經未雨綢繆花了6位數先去凍卵，但對於對象仍寧缺勿濫，希望未來可以不用將就，談及喜歡的異性條件，對於外貌、身家，宋燕旻都不在意，只希望對方個性有趣幽默，每天可以開心過日子，專情不花心，其次她也沒有指定想嫁豪門，只要工作正當、無負債就好。當時宋燕旻坦言，曾被富二代追求，但她沒心動，認為處得來比較重要，就算是一般上班族也沒問題，主因是她自己有賺錢能力，自信不用靠另一半養，強調：「幽默比有錢更重要」。