大年初四，台南柳營下午1點多一處鐵皮建築冒出濃煙，消防局獲報派員前往灌救。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

大年初四，台南柳營下午1點多一處鐵皮建築冒出濃煙，消防局獲報派員前往灌救，現場燃燒面積為20平方公尺，火勢約20分鐘隨即撲滅，目前無傳出人員受困、受傷。

台南市消防局今天下午1點28分獲報，柳營區太康里太康143號之5旁一棟2層樓的鐵皮建築冒出濃濃黑煙，出動柳營、新營、六甲、下營車組共11車22人前往，1點35分現場回報整棟已全面燃燒。

消防員立即部署水線灌救，迅速控制火勢，於1點50分順利撲滅，初步研判現場燃燒面積20平方公尺，詳細起火原因待釐清。