首例本土Omicron中重症個案 羅一鈞：未打疫苗

Omicron本土疫情延燒2個月，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，國內出現本土首例Omicron中重度患者，為亞東醫院院內採檢驗出的住院病患（案18548），有中度肺炎情形，已使用瑞德西韋治療，但並未入住加護病房。

羅一鈞說明，案18548為70多歲本國籍女性，未接種新冠疫苗，且有糖尿病、高血壓、中風、腎臟病等多重慢性病史；為亞東醫院住院病患，因院內採檢驗出陽性確診。

個案1月初因胸水導致呼吸不順、咳嗽、胸痛住院，診斷為肺結核並隔離治療，一度出現肺炎，經抗結核藥及抗生素等治療改善並轉入普通病房，但1月下旬因院內篩檢發現新冠陽性（Ct值22.6），右側肺部出現中度肺炎，但無須氧氣治療，申請瑞德西韋治療，未曾入住加護病房，目前持續收治負壓隔離病房住院中。

羅一鈞指出，今年1月以來共有516例本土病例，其中近4成為無症狀，6成為輕症，僅1例為中重度。年齡以20多歲至40多歲居多，主要症狀包括咳嗽、喉嚨症狀、發燒、流鼻水或鼻塞。

本周境外移入基因定序結果共驗出16例Omicron，無新增Delta個案。羅一鈞說明，目前累計422例境外移入Omicron個案，以無症狀和輕症居多，僅3例為中重度；多數為入境當天驗出，高達96％都是在入境後7天內驗出。

至於農曆年前到貨的兩款新冠抗病毒口服藥，適用於具有重症因子的輕症患者。指揮中心發言人莊人祥說明，目前到貨輝瑞口服藥共3200人份，已使用5人份；默沙東已到貨1976人份，尚未有患者使用。