曹姓男子是台中慣竊，大年初三搭公車返台南探親，下午2時30分打算到廟裡拜拜，發現香蕉園邊有部陳姓老農婦停靠的機車，不理老婦已發現呼叫，直接騎車逃逸，以為自己是台中人，「台南警方不會認識我」，不料台南警方1小時內就將他逮捕歸案。

78歲陳姓老農婦3日下午騎著媳婦的機車，到香蕉園內整理田地，機車鑰匙插在車上未拔，竟遭陌生男子騎走，老婦人發現在後呼叫，眼睜睜看著對方在面前逃走，神情驚慌報案。

陳姓老婦人表示，機車內還有媳婦的皮包，內有財務3萬多元，警方受理報案後調閱資料，發現贓車先到安南區正統鹿耳門聖母廟，再到北區，接著從北區和緯路再回安南區，沿安明路一路往北，隨即呼叫線上攔截圍捕。

當時派出所內正另調查一件毒品案，和順派出所所長林祿迪見警員都在忙，自己騎車追捕機車竊賊。並在安南區與七股區交界的國姓橋上，發現正騎著贓車想逃逸的59歲曹嫌，硬將他攔下壓制。

曹嫌一開始裝傻，佯稱機車是向朋友借來，警方亮出人證與監視器畫面佐證，他才坦承辦案。

曹嫌表示長期住在台中，3日返鄉探親後，打算到正統鹿耳門聖母廟拜拜求平安，路邊興起偷車代步歪念，以為台南警方沒有自己資料，難以追查，不料仍遭警方逮到，警方告誡他做壞事，即使拜神仍無法保平安。

見機車竟能失而復得，陳姓老農婦開心的與林祿迪擁抱，直呼從前感覺警察很可怕，「穿卡其服的警察與現在的年輕警察差很多」相當感謝警方的幫忙。