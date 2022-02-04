互動過程笑料不斷。（CATCHPLAY＋提供）

小S與信上街買菜。（CATCHPLAY＋提供）

小S（徐熙娣）主持的綜藝節目《熙娣想聊》，在第7集中邀歌手信登場，小S爆料與信的恩怨情仇！節目一開始，小S以一身喜氣洋洋的裝扮亮相，自稱是「阿花」的她，鄉土劇魂浮誇上身，當製作人公佈今天要迎接的來賓是「好朋友」信，小S嗆：「我跟他不是好朋友耶！說真的，我有一點討厭他，因為他曾經在一個節目中得罪我…」。

小S透露，曾經與信分享想要做唱片的計畫，當時信吐槽：「妳以為每個人都可以出唱片啊？妳有認真努力嗎？」狠狠地把小S數落一番，引起小S當場崩潰大哭，小S繼續用破台語說：「我有努力、我有練習的時候，你是沒看到是嗎？因為你沒看到我的付出，你才會說這種沒人性的話。」在與學長見面之前，沒想到巨星先自爆兩人的過往恩怨。

為迎接信，2位節目御用保鑣也以「五佰老師」、「迪克牛仔」的裝扮陪同小S前往菜市場迎接信學長，小S與私下熱愛下廚的信展開一場菜市場大觀園，挑選接下來廚藝PK大決鬥的材料。

常進廚房的信，對自己的廚藝有自信，讓小S出題點菜，而小S則打算端出自己最拿手的料理準備與學長一決勝負！一行人就這樣浩浩蕩蕩完成市場的採買之旅，途中巨星的高人氣魅力勢不可擋，粉絲紛紛向前打招呼、求合照，讓這一天的菜市場格外熱鬧。

最後進行節目最高潮終極二選一單元，小S拷問：「你覺得林俊傑與青峰，誰的高音比較難聽？」犀利的問題使信陷入膠著，面有難色的他遭小S嗆：「剛剛不是一直說你不在乎的啊！人生還有什麼事好在乎的，你還會在乎林俊傑跟青峰喔？」

信為難地說：「這兩個都是我的好朋友，該怎麼辦？」資深的綜藝天后小S說：「你可以跟他們解釋說這是節目效果啊！」謹慎的信深怕得罪兩位好友，始終不敢開口，於是小S機靈改口問：「好，誰的CD你可以聽比較久？聽太久你會真的受不了？」信毫無防備回答：「我會聽青峰的多一點吧。」

最後小S不忘替單身的信安排兩位美女上節目當起媒人婆，信也在節目中大方公開現在的擇友條件，讓這一集節目最後在高冷來賓與熱情主持人的逗趣互動之下歡樂落幕。《熙娣想聊》每周四下午5點在CATCHPLAY＋影音平台上架。