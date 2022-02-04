有著「醫界王陽明」封號的賴弘國，2018年閃婚阿嬌(鍾欣潼)，但這第二段婚姻卻在2020年宣告破局，日前賴弘國被爆跟空姐女友Alice求婚成功，即將梅開三度，又有最新消息曝光，當天女方的照片都是用手遮著肚子，疑似已經懷孕。

賴弘國被爆在大年初一跟女友Alice求婚，據《三立新聞網》報導，女方相傳是阿聯酋航空的空服員，兩人交往1年左右，過程非常低調，賴弘國對這段感情相當保護，從未曝光過女方的正臉模樣，婚事消息曝光後，女方的IG被搜出，雖有著5千多人追蹤，但始終設定為未公開帳號，足見相當注重隱私。

如今有知情人士洩密賴弘國求婚現場，當天也是Alice的生日派對，因此有許多親友在場，其中一張慶生照，是一票好友將雙手放在壽星Alice的肚子周圍，被解讀疑似是在宣告肚皮有喜，但有女方好友對媒體表示不知情她有無懷孕，只證實慶生派對就是求婚現場，而賴弘國一直都想結婚，「所以當天會求婚也不意外」。

據悉，賴弘國與Alice是在2020年底一場朋友聚會上認識，兩個人交往後始終低調，直到女方日前在私人IG上貼出Cartier知名的珠寶紅色方盒，寫下：「WOO！ Yes,I do. 從沒想過堅持不婚不生的我，也要邁向幸福的家庭生活了！30歲真奇妙，哇。」，提到「不婚不生」及「家庭生活」兩個詞，推測婚後並非兩人世界而是組成家庭，加上遮肚照，因此被推測「帶球嫁」的機率頗高。