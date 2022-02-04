9天春節連假即將進入尾聲，因應民眾南來北往返鄉過節或出遊，台南市衛生局今天宣布7日起提供2月4日至6日自北北基桃、新竹返回台南且無症狀台南市民，持身分證及這3天車票憑證、飯店憑證，於37區衛生所領取家用快篩試劑。

春節期間本土疫情續燒，今天增加25起本土病例，11例在桃園、高雄12例、台北2例，隨著下周一將開工，台南市衛生局繼春節連假前，提供返台南過年的台南市民領取快篩試劑，今天也宣布7日起至9日提供2月4日至6日自北北基桃及新竹返回台南、無症狀台南市民，每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分可到37區衛生所領取快篩試劑。

台南市長黃偉哲提醒，春節假期南來北往人潮多，市民務必隨時留意自身健康狀況，使用家用快篩自我檢測，若出現疑似症狀應避免出入公共場所，盡速就醫。

衛生局統計，1月26日至30日於新營火車站、台南火車站及高鐵台南站提供居家快篩試劑供搭乘台鐵、高鐵返鄉的台南市民可憑車票及身分證領取，3天共發放2866份。