台中第二選區立委補選顏寬恒吞敗，引發政壇關注。重啟核四公投發起人黃士修3日表示，民進黨在中二選區的勝利，台中市前市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌貢獻極大收穫也很多，但林已在台中敗選過，故蔡應拿到了挑戰現任台中市長盧秀燕的門票；經過中二選區立委補選這仗，蔡的聲勢開始上漲，恐有機會撼動盧。

針對中二選區立委補選對台中政壇的影響，身為台中人、長期觀察台中政治發展的黃士修，3日接受香港媒體《中評社》訪問表示，台中市民對藍綠本就沒有很強的偏好，這點從2014年民進黨的林佳龍勝過國民黨的胡志強、2018年國民黨的盧秀燕又勝過林佳龍，一次藍一次綠的結果可見，台中人是「最中間選民」的，台中中間選民的游離票可以決定最終勝負。

黃士修指出，從中二選區立委補選後期，民進黨主打台中沙鹿捷運路線、台中北屯太原段的社會住宅兩岸可看出，民進黨不只在打顏寬恒，他們是連盧秀燕也一起咬。至於民進黨會派誰出征，黃認為，中二選區立委補選的勝利，林佳龍與蔡其昌都出很多力，兩人因此也收穫不少，但林2018年敗給盧形同已被否定過一次，故林應不會再選台中；外界過去雖認為蔡還不夠格，但如今情勢愈來愈難講，因為蔡的聲勢已經起來了，未來很可能名正言順參選台中市長，且很可能會動搖盧。

黃士修強調，雖蔡其昌聲勢看漲，但盧秀燕也並非全無機會，畢竟2022全台縣市都要選舉，民進黨資源不可能全投入台中，將會面臨資源分散問題；何況現在台中市政府與台中國民黨籍市議員警覺性都很高，對民進黨追打的議題都能迅速反應，這也增加了藍營的機會。黃也呼籲，民進黨選舉一定是廝殺、趕盡殺絕，「沒在讓你歲月靜好的」，故國民黨上下必須快速結合陸空，否則沒人要為黨負重前行。