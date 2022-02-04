北市1名男子提出離婚訴訟，指與妻子個性、金錢、價值觀念、宗教信仰嚴重歧異，婚後多次發生衝突，妻子還拿曬衣鋁桿毆打他，他受不了搬出去住，妻子還傳「你在宿舍多多念經，如有女鬼喜歡你，它會晚上陪你睡覺，還會讓你爽歪歪，搞得好，還會跟你生個鬼小孩」等訊息。法官審理認為，這對夫妻視彼如同破鏡，不願重新照面，已無法繼續共同生活，也沒有回復的希望，判准離婚。

根據判決書，這對夫妻1978年結婚、1996年離婚，又在1999年再度結婚。人夫指控，雙方因個性、金錢、價值觀念、宗教信仰嚴重歧異，屢生衝突，妻子還懷疑他外遇；在2016年某次爭執時，妻子竟持曬衣鋁桿毆打，讓他忍無可忍搬離家中。

而妻子還傳送：「像你兒子卡陰嚴重，我和他說話，他的反應跟你一樣」、「我感謝神尊的安排，拆穿你的假面具，你欺侮我帶天命的人，會得到懲罰」、「你在宿舍多多念經，如有女鬼喜歡你，它會晚上陪你睡覺，還會讓你爽歪歪，搞得好，還會跟你生個鬼小孩，祝你好運！」、「晚上你身上的陰魂有陪你睡嗎？有爽嗎？」等訊息，人夫主張兩人分居5年、鮮少聯繫，請求離婚。

妻子則辯稱丈夫婚後所賺的錢僅供自己花用，家庭生活及子女留學費用都是她負擔，她為了家庭和諧從未計較；而丈夫積欠銀行多筆債務，遭強制執行扣薪，又與其他女子過從甚密、謊報證件遺失、偽造文書，才導致雙方感情產生裂痕，縱使這段婚姻有破綻，也可歸責於丈夫，因此丈夫不可請求離婚。

法官審理認為，這對夫妻長期缺乏良性溝通，以致感情失溫，雙方備感壓力、身心俱疲、痛苦萬分；兩人看對方就如同破鏡，不願重新照面，已無法繼續共同生活，婚姻難以維持也無回復之希望，且雙方對於婚姻之破綻有同等責任，因此判准離婚。