台灣桌球好手江宏傑在去年經歷與日本前妻福原愛鬧婚變，兩人最後在2021年7月宣布離婚，5年童話婚姻破裂，江宏傑恢復單身後，除了扛起照顧一對兒女的責任外，他在實境節目《全明星運動會》擔任領隊的表現也狂圈粉，不過江宏傑昨（3日）曬出新年的帥照中，他卻罕見收起笑容、擺出高冷表情，江宏傑還意有所指寫下：「2022要壞壞的臉比較不會被欺負」。

照片中，江宏傑頂著帥氣長髮、身穿黑白色系的西裝入鏡，他還罕見收起笑容、擺出高冷的表情和姿勢，江宏傑的笑容還帶點邪氣，和他招牌的暖男風格差很大，同時，江宏傑也發文寫下：「2022要壞壞的臉比較不會被欺負」，江宏傑雖然在文末標記：「#喜歡嗎 #新年快樂」，但仍引發外界無限想像空間。

江宏傑罕見以酷樣示人，一系列照片大獲好評，帥照吸引小春直呼：「你好帥喔」，「大元」林艾璇也大讚帥氣，「排球女神」謝嘉宸則大虧：「可是笑出來就破功耶」，網友則紛紛留言：「壞壞讓人愛 乖乖也可愛」、「夠壞也很帥」、「太帥了！壞壞的臉好犯規」、「老大好帥 有狠到喔 新年快樂」。

江宏傑、福原愛在2021年7月宣布離婚，5年童話婚姻以離婚收場，兩人將共同監護一對子女，恢復單身的江宏傑除了專心衝刺事業之外，他也一肩扛起照顧孩子的責任，儘管辛苦父代母職，江宏傑仍甘之如飴。