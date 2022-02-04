春節後防疫措施鬆綁？ 陳時中：維持二級警戒

國內疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布春節防疫措施，然而春節即將結束，外界好奇春節後防疫措施是否會鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，春節後防疫措施以沒有明顯更動為原則。

陳時中表示，有些個案在地方努力下匡列很好，因此沒有大量確診人數爆發，亞旭之前有幾十個確診，但在成立前進指揮所後，以及地方和遠雄公司之間的合作下將疫情控制下來，這段期間並沒有大規模的疫情變化。

陳時中指出，然而國際疫情仍十分緊張，全球疫情昨天出現320多萬確診，死亡人數1.1萬，比前一段時間稍多，最高甚至超過400多萬，雖然染疫率高都是輕症，但就像WHO警示的，不代表我們應該輕忽，最終還是要看重症的總人數，但也不能讓總體染疫率高，母數大就會造成醫療負擔。

陳時中表示，未來做法上會把輕症分流，讓醫療能專心針對中重度患者治療，醫療負擔也才能降低，防疫措施2月8日起以沒有明顯更動為原則。

陳時中強調，自主健康管理部分，政府不見得都能管得到，因此要求民眾要有自我認知，無法保持社交安全距離、太接近的就不要，也不要和非特定人士接觸，明文禁止的部分就不要做，防疫要從自身做起，才能保護自己與家人朋友。