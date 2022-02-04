小鐘自嘲一毛不拔。台視提供

詹惟中秀出紅包。台視提供

台視周六外景實境競賽節目《綜藝3國智》2月5日邀命理學家詹惟中和「客家一哥」小鐘陪觀眾迎新春。製作單位照例送上象徵一元復始的1元紅包，正當大家覺得有點少時，詹惟中便從口袋拿出了厚厚一包紅包袋，眾人看到就是一陣開搶，眾人合力拱詹惟中包開工紅包，哈孝遠率先發難：「之前跟彩樺姐一起開工，一人發一千耶。」

小鐘趁勝追擊：「以老師地位就是財神爺呀。」詹惟中聽了大器表示：「今天1人2000元，等下誰對我最尊重，加碼3000。」大家聽到同時簇擁而上獻殷勤，又是搥背、又是按摩，讓他笑得合不攏嘴。

哈孝遠趁機從詹惟中口袋摸走紅包，大家當場「分贓」，詹惟中看著大家把他的紅包錢分光，傻眼表示：「你們這是甚麼集團。」不過他似乎不以為意，直說：「沒關係，等下還有更大包的，我請小鐘吃飯，隨便一攤就5萬塊，能夠跟這些演藝圈的菁英在一起，每個人送個3、5000，小事嘛。」主持群立刻改口稱詹惟中為「詹神」。

大家接著把目標轉向小鐘，王少偉表示：「小鐘哥前一陣子才過50大壽，是不是要比照辦理。」張立東發現小鐘手裡鈔票被緊緊握住根本抽不走。小鐘自嘲：「詹老師大方，我是一毛不拔，我哪有這麼傻啊，一開工就來散財。」他還嗆聲詹惟中就是炫富，反問：「你除了錢，還有甚麼東西？」詹惟中笑笑表示：「還有寂寞。」