莊姓負責人供稱，這個地點是由王姓屋主提供的，初三才剛開業第一天就被警方盯上。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南有民眾想趁著過年期間撈一筆，刻意把撲克牌職業賭場設在一處鐵皮車庫內，以為神不知鬼不覺，沒想到被眼尖民眾發現，警方接到線報後前往查緝，當場查獲莊姓負責人、王姓屋主和23名賭客，並查扣抽頭金、賭資共1500元及賭具。警詢後將莊、王嫌依賭博罪移送法辦，另將23名賭客依違反社會秩序維護法裁處。

善化警分局大年初三下午1點左右，接獲民眾舉報，指稱安定蘇厝某處民宅旁的鐵皮車庫，有大批民眾聚集，疑似有賭博情形，立即調派分局偵查隊與蘇厝派出所的警力前往現場，一舉查獲該群聚賭博，並查扣骰子2盒、撲克牌1付、抽頭金500元、賭資1000元等證物。

莊姓負責人供稱，這個地點是由王姓屋主提供的，初三才剛開業第一天就被警方盯上。善化警分局表示，這次查獲的23名賭客，有多位都曾被警方抓過，但依然「賭性堅強」，呼籲民眾若發現周遭有可疑群聚現象，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，分局會立即派員查處。