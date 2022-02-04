台中市南區38歲江姓男子大年初三到大里區大賣場購物後不慎遺失皮夾，返家後到附近的健康派出所報案，說巧不巧，在大里檢到皮夾的66歲郭姓男子也捨大里區的派出所到南區健康派出所要尋失主，就正是江男遺失的皮夾，兩人不約而同跑到同1間派出所，一場皮夾奇緣讓不相識的倆人在派出所相會。

台中市政府警察局第三分局健康派出所2月3日約13時接獲江姓男子報案，江男指稱當日中午12時許到大里區買東西，因把皮包放在褲子後面口袋內，騎機車返家後發現皮夾不見。

警方向其確認皮夾內容物，巧得是正在受理報案時，有另名郭姓男子急急忙忙跑進派出所

，手裡拿著一枚棕色皮夾，稱其於大里區國光路與大明路口的賣場前看到皮夾掉在地上，人來人往卻沒人願意撿起來，心想失主一定很著急，便拾起皮夾送到自己最熟悉的健康派出所。

此時，失主江男就在派出所內報案，當場認出自己皮夾，經由警方確認皮包內證件與江姓男子身分相符後發還，江男也當面向熱心的郭男致謝，並互道一聲新年快樂。

警方表示民眾拾得遺失物通常會送到鄰近的管轄派出所，由轄區所的員警協助聯繫發還，沒想到遺失人及拾得人在大里區分別遺失及拾獲皮夾，卻前後走進位在南區的健康派出所，真的是有緣千里來相會。

警方強調，111年加強重要節日安全維護工作期間，提醒民眾，騎乘機車時應將皮夾或手機等貴重物品收納至包包或置物箱內妥善保管，避免因震動飛出或滑落，造成財物損失。