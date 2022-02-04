農曆春節人潮與車流湧現，台中市計程車啟用「春節費率」，交通局陸續稽查各主要運輸場站，避免因收費產生爭議。交通局長葉昭甫4日表示，中市比照往年在春節期間計程車全面啟用春節加成計價，每趟次加收50元，乘客依計費表跳表金額支付車資，勿隨意喊價，計程車駕駛人也僅能依跳表收費，不得額外加收。

台中市計程車自1月28日起至2月6日全面啟用「春節費率」加成計價，每趟次加收50元，計程車駕駛人在計費表功能選取「春節費率」，並依跳表收費。葉昭甫指出，為避免因收費產生爭議，交通局在台中站火車站周邊稽查，並陸續稽查各主要運輸場站，提升春節服務品質。

葉昭甫呼籲乘客勿隨意喊價，依計費表跳表金額支付車資，無議價方式；計程車司機若未使用新式計費表內建功能選取「春節加成」，也僅能依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

交通局指出，為避免外籍人士乘車時因語言隔閡造成溝通困擾，印製中、英、日三國語言的收費說明貼紙；韓國、泰國、印尼、越南等四國家語言宣傳單，請計程車駕駛善加利用，提升春節服務品質。

交通局也請民眾共同監督計程車業者遵守收費規定，下車向駕駛索取乘車證明，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名、照片等資訊，向市府「1999話務中心」反映，交通局如查獲屬實，將依法處9千元以上、9萬元以下罰鍰。

交通局提醒，交通局持續嚴格取締不守規矩的計程車駕駛。疫情期間請民眾和駕駛配合全程戴口罩、實名制，減少交談，維護自身健康。