中華女足今晚4時要在亞洲盃附加賽對決泰國，力爭直接前進明年紐澳世界盃的門票，豈料陣容也遭新冠疫情打擊，除了上月28日確診的頭號射手賴麗琴仍未歸隊，今天出賽名單又少了陳燕萍、王湘惠、許翊筠、李綉琴、張愫心、程思瑜等6名主將，板凳區只有5人含2名門將，旅日門將蔡明容則將頂替缺席的程思瑜，在本屆亞洲盃首度扛起把關重任。

更早遭受疫情打擊的泰國隊，則如前兩役對日本、越南一樣，除11名先發外都只剩3名替補，不過3名替補有兩人與前役不同，可能有部分球員陽轉陰歸隊，但又新增確診者。泰國附加賽首戰0比2不敵越南，中華隊下役則要在6日對陣越南，附加賽單循環3搶1，僅取第1名晉級明年世界盃，其餘兩隊則得透過明年2月的洲際附加賽搶搭末班車。

中華女足vs.泰國先發11人名單：

1蔡明容；13潘彥昕、20陳英惠、15蘇芯芸、4賴韋汝、5潘昕妤；6卓莉萍、2張季蘭、14吳愷晴、17丁旗；19蘇育萱