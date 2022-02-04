【愛傳媒簡秀枝專欄】用藝術紀念親情，最為感動，母牛舔犢情深，常受頌揚。台灣知名雕塑家蒲浩明的《反哺》作品，在雲林鄉間，引發共鳴。這是2014年委託創作的具象雕塑作品《反哺》，佇立在「莿桐樂齡學習中心」，由熱心企業家林萬宗出資贊助。

林萬宗是雲林莿桐地區的傑出企業家，他從學徒出身，苦學創業有成，他生長在貧窮家庭，父親林添旺、母親謝月英，靠著薄田養活1女4男，備極艱辛，而後父親早逝，母代父職，飽受煎熬。

林萬宗在事業打拚有成後，與他的太太關淑華，對於已經作古父母，非常懷念。他買下了社區一片土地，用父親的名字命名添旺園，又請雕刻大師蒲浩明創作了雕塑，把這塊土地捐給刺桐鄉公所，成為「刺桐鄕的樂齢中心」，他們體恤上了年紀老人的養護娛樂與學習，在「莿桐樂齡學習中心」，讓長輩學習各種技藝，結交朋友，打發時間，普受好評。

在林萬宗太太關淑華用心經營下，現在已成為刺桐樹仔腳人氣最旺的老人活動中心，這是林萬宗夫婦愛烏及屋的表現。

偌大的「莿桐樂齡學習中心」興建完成後，林萬宗夫婦倆，在安頓地方老人之餘，特別感念已過世多年的父母，在那個食指浩繁，生活條件匱乏的年代，父母總是節衣縮食，養育他們長大成人，為社會所用，在不同領域展露頭角。

一向喜歡浸淫藝術的關淑華，為了表達對公婆的孝心，用心物色藝術家，希望為勞苦功高的長輩，留下永恆紀念，一來作為家族後代追思的標的器官同時也希望發揮在地的親情力量，把父母養育大愛，飛揚光大，作為後生晚輩，學習典範。

於是，林萬宗與關淑華，首先找來巨石，以《磐石》之名，打造「添旺園」，作為對父親林添旺的崇高追思，他生前力拚山河，勇如磐石。

接著，邀請知名雕塑家蒲浩明創作《反哺》，張顯他們對母親謝月英的慈暉大愛。壯碩的大母牛，吃盡人世間無限苦難，牠屈膝平臥，慈眉善目，安靜地注視著小犢牛，憐愛神情，溢於言表，令人動容，而站立的幼犢，默默依偎在母牛身邊，欲言又止，但牠無懼無畏，自信滿滿，因為有媽媽在。牠也希望跟媽媽一樣，有朝一日，長得高壯有力，可以承受所有的苦難與考驗。

佇立在《反哺》母子雕塑之前，彷彿把民間傳說廿四孝的溫馨畫面，定格在農村小鎮上，持續地推廣與頌揚。

蒲浩明曾經參與故宮南院公共藝術的創作，作品受到相當評價。他是蒲添生的長子。蒲添生是台灣是繼黃土水後，第二位赴日留學雕塑家，也是在二二八事件中被槍殺的台灣知名前輩畫家陳澄波外孫，因為蒲添生娶了陳澄波長女陳紫薇為妻。而蒲浩明的兄姊及子嗣，多人從事藝術相關創作，堪稱是台灣頗有名望的藝術世家。

農曆春節年初一是公婆家的大日子，身為獨子的公公，總是希望利用年節子女返鄉，舉辦家族大聚會。公公共有4姐妹，只剩2姑與3姑丈還在世，但各房都已開枝散葉，一個聚餐就是八桌親人，總是坐得滿滿的。

一向是公公發起請客，但今年大姑的兒子林萬宗熱情接棒。林萬宗原來除了經營鉅鵬機械等數家公司，在地人脈的結合，表現得有聲有色，2020年他當選了雲林工業會理事長，親友們十分開心，更覺得得來不易，與有榮焉。

林萬宗並把聚餐地點，由私人餐廳，改到「莿桐樂齡學習中心」，包埸外燴，「莿桐樂齡學習中心」正是林萬宗在事業有成後，大力贊助成立的，作為長靑老人的學習、交際、休憩空間，普受在地長者歡迎。

一次年節返鄉，看到蒲浩明的溫馨雕塑作品《反哺》，感受到兒女私情，以藝術作品呈現，不但親情滿溢，更讓優質藝術家的作品，深植民間，與民眾的悲喜思念同在，當化為藝術大愛，永留不朽，更見真情。

這個年，在親戚聚會，酒酣耳熱之餘，見識了雕塑家蒲浩明，野生版的孺慕之思，彷彿也為自己開啟了有情有愛的嶄新一年，倍覺得意義不凡。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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