本土疫情持續延燒，新北市衛生局局長陳潤秋表示，今國內新增本土個案中，有兩例來自桃園物流案相關接觸案的確診個案居住在新北市鶯歌區為母子關係，兒子案19125年僅10餘歲，母案19126則是40多歲，兩人均完成兩劑疫苗接種，是桃園物流案確診者案19029的接觸者，1月31日除夕晚間與家人至桃園大溪區親戚家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢，PCR均為陽性，子Ct值30.9，母Ct值21.4，收治專責病房隔離治療。

新北市衛生局表示，兩名個案相關接觸者22人、居家隔離2人，均已安排採檢，個案於接觸後均無本市公共場所活動足跡，感染源配合桃園物流案持續疫調進一步釐清。

新北市長侯友宜在今日防疫會議上表示，過年期間國內持續有新增個案，今天初四民眾已經開始陸續返回工作崗位了，務必要落實各項防疫工作，用最嚴謹的態度守住疫情。

也呼籲民眾做好自我健康監測，有疑慮可以多利用社區篩檢站或使用家用快篩，也提醒還沒打疫苗的民眾趕快接種，從初二開始中和環球機動接種站開始服務外，今天、明天(初四、初五)又增加一個新莊四維活動中心的機動接種站，鼓勵大家趕快完成1、2、3劑接種。