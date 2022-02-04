后里環保公園框型廊道。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕用心營造台中城市美景，台中市政府建設局首次在后里環保公園以鮮豔大波斯菊巧思搭配藝術裝置，創造吸睛打卡點，其中4大亮點包括「戀愛雙心、L-O-V-E、框型廊道、南瓜馬車」，歡迎市民朋友把握春節連續假期前往。

建設局長陳大田說，后里環保公園有超過1.2公頃的花海，此次春節以鮮豔色系提升過節氛圍，蒔花選用金魚草、一串紅、四季秋海棠等，搭配灌木金露花、斑葉女真、紅花玉芙蓉，呈現高低層次與色彩變化，粉紫色花海將從新年綻放到3月份。

陳大田表示，后里環保公園擁有大面積的草皮空間，非常適合孩子放電，公園內棒棒糖區的馬纓丹目前正盛開中，除從環形步道觀賞外，也可登上花田旁小山丘俯瞰花海美景，尋找藏在花海中的小驚喜！

建設局強調，請大家配合防疫政策於戶外時戴口罩、保持適當距離，並謹記賞花不推擠、勿踩踏，注意自身安全，讓美麗花海地景藝術延續。