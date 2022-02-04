本土＋25 桃園日翊物流暴增10人染疫

桃園今新增9例本土個案，市長鄭文燦表示，日翊物流因案19152曾在龍潭市場擺攤，為此龍潭市場將休市3天，並於龍潭市民活動中心設置採檢站，呼籲採買民眾及攤商盡速採檢。

鄭文燦指出，全家旗下物流業者日翊物流公司今新增10人確診，其中8人設籍桃園、2人設籍新北，另外亞旭電腦案也有1人在解隔前確診，桃園今天總計新增9例本土個案。

鄭文燦表示，日翊物流全公司1200多人做居隔，其中267人因屬於職場近距離接觸者，採取居隔14天，剩餘近1000人則先居隔5天，採檢陰性才能解除預防性居隔，今天新增的8例日翊物流確診個案，皆是在居隔時一採確診。

鄭文燦說，案191552因在龍潭市場擺攤，涉及許多採買民眾、攤商等，為確保採買環境安全，決議讓龍潭市場休市3天。今天新增龍潭市民活動中心、八德瑞發市民活動中心2處臨時採檢站，呼籲有到龍潭市場採買的民眾盡快去採檢。

此外，桃園巿政府也公布確診者足跡，包括麥斯漢堡、可口可樂世界、龍潭公有零售市場、全國電子桃園大溪二門市、全家大溪員明門市、大溪區多目標體育館公廁、中壢果菜市場、中壢火車站、中壢火車站134次自強號、5098號桃園客運、享運環保資源回收站、中油一德加油站、大溪區月眉社區發展協會、全家大溪松樹門市、大溪普濟。

新聞處長詹賀舜呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922或0800033355專線通報。