納豆1月24日因腦出血進行2次引流手術，目前仍在醫院觀察中，許多星友跟粉絲都期盼他早日康復。今有媒體報導指出，納豆目前生命跡象穩定，雖未清醒，不過已拔管可恢復自主呼吸。

納豆女友依依的IG自上月21日後未再更新，也沒Po限時動態。經紀人剛剛回應說，「家人表示納豆恢復狀態良好，避免打擾納豆休養，一切情況家屬都暫不回應，謝謝大家關心」。

納豆腦出血住院消息曝光後，外界都十分關心與關注，之前有媒體報導，納豆預計過完年可以轉進普通病房。實際上，他的家人必須與醫生評估狀況後再做進一步決定，經紀人當時亦表示納豆術後恢復狀態良好，希望大家給予空間靜養。

經紀人也表示，「家人想讓納豆多休養，目前2月份的工作都先跟各製作單位請假了」。據知，納豆目前手上節目除了台視的《綜藝三國智》及網路節目尚有存檔，預計下周8日開工的TVBS《食尚玩家》則需找人代班，至於暫定2月18日開工的中天《同學來了》由阿Ken和安心亞2人先上陣，待製作單位開工後，會再討論確切開錄時間。