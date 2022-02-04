高雄市4日新增12例確診個案，9例屬高雄港傳播鏈，3例屬宜蘭延伸至大寮諾貝爾幼兒園的傳播鍊。某防疫旅館驚爆內部感染，同樓層疑似數人確診，全棟緊急清空消毒。

9例高雄港確診者，其中3例是隔離期滿呈陽性，6例是居家隔離期間採陽。3例大寮幼兒園個案，其中一人是家人，兩位是祖父母，都是被匡列隔離後陰轉陽。

網友目擊，高雄某老字號飯店前、十餘輛防疫計程車待命，多名全身防護衣的人員進出帶走隔離住客，氣氛緊張。