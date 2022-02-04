高雄防疫旅館驚傳內部感染 全棟緊急清空消毒 15:252022/02/04 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄某防疫旅館驚爆內部感染，同樓層疑似數人確診，全棟緊急清空消毒。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市4日新增12例確診個案，9例屬高雄港傳播鏈，3例屬宜蘭延伸至大寮諾貝爾幼兒園的傳播鍊。某防疫旅館驚爆內部感染，同樓層疑似數人確診，全棟緊急清空消毒。 9例高雄港確診者，其中3例是隔離期滿呈陽性，6例是居家隔離期間採陽。3例大寮幼兒園個案，其中一人是家人，兩位是祖父母，都是被匡列隔離後陰轉陽。 網友目擊，高雄某老字號飯店前、十餘輛防疫計程車待命，多名全身防護衣的人員進出帶走隔離住客，氣氛緊張。 #新冠肺炎 #台灣 #高雄 #防疫旅館 #高雄港 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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