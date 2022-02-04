中市移工服務中心宣導。（台中市政府提供）

台中市政府勞工局為讓移工快速了解並配合COVID-19疫情、非洲豬瘟等相關防疫宣導措施，貼心以移工母國語言製作各類防疫宣導資訊，運用多元管道提供給雇主、仲介公司。東協廣場為中部地區移工常聚集處，勞工局於東協廣場3樓設置國際移工生活照顧服務中心，就近提供廣大移工及民眾即時法令諮詢，週末假日、春節期間暖心服務不打烊。

勞工局長張大春說，移工應配合雇主及仲介公司每日量測及記錄身體健康狀況，如有嚴重特殊傳染性肺炎疑似症狀，包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛、倦怠╱疲倦、腹瀉、嗅味覺異常等身體不適狀況，應儘速通知雇主安排就醫及進行篩檢。

張大春表示，自109年疫情爆發以來，亦派通譯人員在東協廣場及周邊店家加強宣導移工防疫觀念，宣導人次破2萬人次。勞工局呼籲移工春節期間防疫措施不鬆懈，應配合政府各項防疫措施，並鼓勵移工加入勞動部推出的「[email protected]移點通」，即時掌握全台最新防疫資訊。

張大春強調，變種病毒傳染力不容小覷，呼籲台中市雇主及仲介公司留意，春節期間務必加強落實勞動部所訂的雇主聘僱移工防疫指引規定，同時多加關懷移工健康，倘移工身體不適，請協助儘速就醫，保障全體員工健康及企業穩健營運。

勞工局提醒，疫情期間應盡量避免外出，外出應落實實聯制、正確戴口罩、勤洗手並保持社交距離，遵守防疫規定，維護自身健康。