墨西哥億萬富豪巴伊雷斯（Alberto Bailleres）與世長辭，享耆壽90歲。巴伊雷斯是礦業與零售業大亨，生前以樂於贊助高等教育和藝術品聞名。

路透社報導，墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天在推特發文說，一位「傑出的墨西哥商人」逝世，他為此哀悼。

巴伊雷斯與墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）和超級富豪拉里亞（German Larrea）一樣，都是「富比世」（Forbes）雜誌富豪榜上常客，巴伊雷斯靠著經營多種產業致富，是墨西哥聲譽卓著的頂尖大學重要金主之一。

巴伊雷斯是世界白銀生產龍頭佩諾爾斯工業公司（Industrias Penoles）的創辦人，根據富比世統計，他2022年的資產淨值估計達86億美元（約新台幣2416億元）。

巴伊雷斯擔任墨西哥科技管理學院（ITAM）董事會主席數十年。在他父親勞爾（Raul Bailleres）號召下，墨西哥科技管理學院是在1946年由一群銀行家、實業家與商人創辦而成。

數十年來，許多協助制定墨西哥經濟政策的技術官僚與官員都是墨西哥科技管理學院的校友。

畢業於墨西哥科技管理學院的前財政部長米德（Jose Antonio Meade）說：「巴伊雷斯在ITAM留下的學術遺產是無價的。他改變涉足的每一個產業與所遇之人的人生。」