台中首座「烏日全民運動館」計畫獲核定預計111年動工。 (台中市政府提供)

台中市積極優化運動場館，努力為市民營造優質運動環境，運動局長李昱叡4日表示，盧秀燕市長上任後，指示運動局加速推動運動場館興建整修，以因應城市運動需求。運動局去年積極向中央體育署爭取資源挹注，台中首座「烏日全民運動館」計畫獲核定預計111年動工。

運動局指出，「烏日全民運動館」位於烏日區健行路及三榮九路交叉口，與既有的壘球場形成戶外與室內場館互相搭配的運動場域，為地上四層及平面停車場之建設規劃，計畫總經費達2.7億元，其中市府自籌達1.7億元，另也感謝建設局等協助，將著手進行建設工程推動。

李昱叡表示，台中積極打造酷運動酷城市，提升運動風氣，目前包括朝馬、北區、南屯國民運動中心、長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心及港區運動公園營運中；清水、豐原國民暨兒童運動中心已經開工；北屯、太平國民暨兒童運動中心即將動工，整體已達10座運動中心和1座運動公園。

李昱叡說，烏日全民運動館內部規劃包括瑜珈及韻律教室、健身中心、全齡體能訓練場及綜合多功能球場等全齡運動空間，另為打造孩童專屬的優質運動空間，特別設置兒童運動中心，並於戶外設置孩童遊戲空間，為市民參與運動帶來一大福音。

運動局強調，烏日全民運動館預計於113年完成，將可大幅提升運動服務範圍及鄰近區域市民運動品質，同時可提供選手集訓及舉辦賽事場域。