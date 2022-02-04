許仲毅同學從莊敬高職畢業後順利於職場貢獻所學。（教育局提供）

為提升學生就業力，新北市推出全國首創證能合一計畫補助學校開設乙級證照輔導專班。以參加計畫的莊敬高職身障生許仲毅同學為例，除考取電腦軟體應用、門市服務及網頁設計3張丙級證照，更成功考取全國通過率僅4成的電腦軟體應用乙級證照，充分展現不畏身體缺陷，努力追求專業技術的恆心，實現銜接就業，成功投入職場。

教育局表示，技職教育強調接軌業界及學用合一，新北市訂定證能合一計畫，鼓勵學校開設證照輔導專班，在校期間培養與職場能力直接相關技術，讓學生順利考取證照。自106至110學年度共累計補助開設405班，已有上千名學生受惠。

學校就各專業群科所對應之證照職種，於課餘時間安排專業訓練項目，強化學生考取乙級以上技術士證照。同時也鼓勵教師取得相對應乙級以上技術士證照，補助考取證照的教師證照報名費，透過讓老師持續增能，專業度更加提升。

莊敬高職校長林淑貴表示，資訊科許仲毅同學為早產兒，4歲時因高燒延誤就醫，經診斷罹患腦性麻痺症，大部分時間須依賴輪椅行動。許同學為求擁有一專業技能進入學校學習，透過證能合一計畫考取各項證照。許同學於去(110)年6月從學校畢業，因為手握多張專業證照順利於職場就業，目前在民間單位從事文獻數位化工作。

許仲毅表示，在工作上善加利用套裝或特殊軟體提高自我工作效率，是學以致用的具體展現。他也表示，從小知道身障者求職不易，所以自我要求在求學階段就把證照拿到手。在準備考照過程中，秉持「無論有多困難都要突破」態度，在輪椅上夜以繼日一次次敲打鍵盤，仍記得汗水滴到鍵盤上也不敢懈怠。很感謝老師指導與政府資源挹注下，順利考取多張證照，讓自己如願以償。

另外，穀保家商校長嚴英哲也表示，學校參加計畫的學生在前學年度(109)考取「烘焙食品－西點蛋糕、麵包」、「電腦軟體應用」乙級證照的通過率分別為70％及80％。而同年全國通過率僅為23％及45％，學生證照通過率遠超過全國數倍，此得來不易的成績歸功於證能合一考照專班的培訓。

教育局長張明文表示，新北市自108年推動4年4億的「贏得未來 技職人才」計畫，除培育全國頂尖群科，更深耕技術型高中職業技能，落實證能合一的國際化人才培養。此外，提升學生實習實作能力就是提高技高畢業生就業競爭力，將持續縮短孩子的學用落差，培育具備實作、創新、跨域及解決問題的專業人才。