大年初四府城街頭遊客增多，台南市初一至初三約湧入260萬人，相較去年仍略少，台南市觀旅局分析仍與新冠肺炎疫情有關，今年以親子、戶外景點最熱門，指標性的美食街區國華街店家遊客同樣不減。

台南市歷年的春節假期中，以初三、初四人潮最多，單日遊客就逼近百萬，今年略減，大年初三府城遊客約70多萬，初一至初三共3天約260萬遊客，大年初四人潮與初三相當，總計至今遊客數比去年稍降，但去年春節連假有7天，今年有9天，遊客量還在累計。

台南市今年最熱門景點屬親子、戶外景區，其中以七股鹽山與濱海地區遊客較多，鬧區則在中午過後才出現人潮，國華街的西門淺草商圈副會長葉瑞文表示，美食街區依然人潮眾多，感覺與往年相同，並沒減少。

台南市觀旅局表示，今年春節前夕，受到台北圓山飯店與宜蘭礁溪飯店員工確診新冠肺炎影響，台南市住宿率略降，但自除夕開始台南市確診數連續「加零」，相比鄰近城市因染疫而遊客銳減情況，台南今年已相對較好。

台南市警方表示，台南市鬧區幾處景點包括神農街、海安路、國華街、赤崁與孔廟文化商圈，初一初二雖遊客較少，初三起人潮變多，下午雖下了一場雨，隨即放晴，晚上又出現不少遊客。