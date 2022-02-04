新北汐止至基隆八堵自行車道成功打通，基隆市政府表示，全段工程預計年底完工。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

新北汐止至基隆八堵自行車道成功打通，基隆市政府工務處表示，目前已完成「暖暖八中社區（八德橋）至汐止舊五堵隧道口」段，今年起民眾可以騎著自行車，沿基隆河畔一路至新北市、台北市士林區洲美橋，甚至到淡水老街或八里左岸，往南則可抵達新店碧潭或三峽鶯歌。

基隆市長林右昌致力推動基隆河岸自行車串連計畫，歷經無數次開會、協商、溝通，終於獲中央認同，行政院長蘇貞昌去年2月親自到現場踏勘，拍板同意透過跨域合作，由經濟部、內政部、交通部共同推動，目前第一階段串連作業完工，順利在1年內打通基隆至新北。

林右昌表示，基隆河岸自行車道計畫的這一哩路，會讓「北北基桃生活圈」有更進一步的連結，計畫完成後，市民可以從基隆暖暖出發，一路騎經新北、台北到八里左岸，沿途串起了北北基的重要休閒水域空間，讓北北基、甚至是全國愛好自行車運動的朋友們多了一個全新的活動場域。

工務處指出，基隆河自行車道工程近12公里，會將基隆市境內幾個自行車道斷點予以縫合，包含七堵區4座橋樑間的車道貫通、暖暖區過港路的步道架高，以及興隆街的河岸懸臂道工程等，完成後即可一路暢行至新北的瑞芳區。目前第一階段已打通舊五堵隧道口到八堵橋約10公里，沿線幾處斷點也已貫通。

工務處提及，過去自行車只能騎到新北基隆交界，現在可再往前推進到八堵橋，至於全案最困難、必須從無到有的「八堵橋至暖江橋興隆街右岸步道串連工程」，已完成工程招標，預計今年底可完工貫通，屆時基隆河畔自行車騎乘全線將可從瑞芳、暖暖、七堵、汐止一路悠遊整個北北基大生活圈。